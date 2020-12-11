Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Спеціалісти виявили низку виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та називали таку продукцію “маслом”. Окремі ж бізнесмени вдавалися до заміни молочних жирів рослинними й у іншій продукції. Зокрема, Комітет виявив невідповідність жирів у складі твердих сирів.

Зазначається, що такі “немасло” та “несир”, окрім магазинів та ринків, могли потрапляти у школи, дитсадки, інтернати, лікарні, пансіонати, ВНЗ.

З точки зору закону, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження. При наявності будь-яких інших жирів, крім молочних, така продукція вже не може називатися ані “сиром”, ані “маслом”.

На виробників, що поширювали інформацію, яка вводить в оману громадян, рішеннями АМКУ були накладені штрафи:

ДП “Старокостянтинівський молочний завод” (Хмельницька обл.) – 84 892 000 грн.

ТОВ “Деражнянський молочний завод” (Хмельницька обл.) – 9 459 200 грн.

ТОВ “Вівальді Д” (Дніпропетровська обл.) – 6 900 000 грн.

ТОВ “Інтер-мол” (Дніпропетровська обл.) – 4 022 000 грн.

ТОВ “ОМПК “Славія” (Сумська обл.) – 3 500 000 грн.

ТОВ “Іва-арт” (Івано-Франківська обл.) – 2 800 000 грн.

В АМКУ також додали, що деякі виробники вдаються до виготовлення неякісної продукції не вперше.