Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розпочало розслідування проти низки мереж супермаркетів Києва та постачальників через підвищення цін на продукти.

Про це повідомив голова київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

“Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку – як постачальників, так і роздрібної торгівлі, або ж обох цих ланок одночасно”, – йдеться в повідомленні.

За словами Хмельницького, спеціалісти відділення вже тиждень моніторять вартість товарів у магазинах. Вимоги надати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни надіслані в торгівельні мережі, про відпускні ціни – постачальним компаніям.

Він наголосив, що тервідділення уважно вивчить всі обставини підвищення вартості на продукти харчування, встановить на якому етапі та хто саме спровокував підвищення цін та прийме відповідне рішення.

Зокрема, справу розпочато стосовно супермаркетів: NOVUS, “Ашан”, METRO Cash & Carry Ukraine, “Сільпо”, BILLA, “АТБ-Маркет”, VARUS, “ЕКО Маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт”. А також стосовно компаній-постачальників: “Світ овочів”, “Гала Фудз”, “Саркара-Груп”, “Овочевий край”, “Август-Кий”, “Агроінвест-Логістик”, “Агро-Овен”, “Брокінтерком”, “Перспектива”, “Зовнішторгресурс”, “Агробізнесвектор”, “Інтер овочі”, “Аттуаль”, “Елітпрайм”, “Авега-2018”.

“У випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10 % обороту компанії за попередній рік”, – додав Хмельницький.