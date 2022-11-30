Антимонопольний комітет пропонує Кабінету Міністрів повернути державний контроль за обігом пального в Україні, оскільки жоден держорган та держава в цілому не володіють достовірною інформацією з цього питання.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року, АМКУ розпочав два дослідження. Перше – пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (мовиться про високооктанові бензини та дизельне пальне). Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.

Так, під час досліджень, АМКУ виявив, що після введення воєнного стану в країні неможливо оцінити обсяги ринків пального, а також реальний попит та пропозицію на нього. Тому, враховуючи підвищений попит на пальне, який у “будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня–травня 2022 року”, Комітет вирішив терміново звернутися до уряду, оскільки наразі “держава фактично не може прогнозувати та планувати дії на ринку”.

Тож АМКУ рекомендує уряду визначити орган державної влади та покласти на нього повноваження зі складання та ведення фактичних і прогнозних балансів попиту та пропозиції на ринку пального для недопущення виникнення дефіциту.

Крім цього, в АМКУ рекомендують внести зміни до Податкового кодексу та відновити подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування.

Водночас в АМКУ наголосили, що вказані пропозиції не є “крапкою” у вказаних дослідженнях. Наразі продовжується збір та аналіз інформації від учасників ринків пального на предмет порушення конкурентного законодавства під час:

можливого обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (пального) протягом квітня-травня 2022 року;

схожої цінової політики суб’єктів господарювання, не пов’язаних відносинами контролю, після скасування державного регулювання цін (шляхом установлення граничного рівня торгівельної надбавки, що нараховувалася до середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних).

Раніше на засіданні уряду 29 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму.