Антимонопольний комітет України відкрив справи проти шести газопостачальних компаній через істотне завищення цін на газ для населення.

Про це поінформували в пресслужбі АМКУ.

Йдеться про ТОВ “Київоблгаз збут”, ТОВ “Житомиргаз збут”, ТОВ “Чернігівгаз збут”, ТОВ “Черкасигаз збут”, ТОВ “Уманьгаз збут” та ДП “КиївГазЕнерджі”.

В АМКУ наголосили, що дії цих компаній “містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольними (домінантним) становищем на ринку”, що могло призвести “до утиснення інтересів споживачів”.

В АМКУ нагадали, що з 1 серпня 2020 року ринок газу відкрився для населення, і споживач отримав право обирати постачальника. Попри це, до 85% населення користуються послугами зазначених компаній у відповідних регіонах.

В АМКУ уточнили, що цінові пропозиції цих шести газзбутів на природний газ для населення з листопада 2020 року по січень 2021 року в середньому перевищували ціни їх конкурентів на ринку до 40%.

Наприклад, ціна газу у “Київоблгаз збут” була вищою за ціну, запропоновану “Нафтогазом України”, на 2,54 грн за 1 кубометр (38,52%). А різниця з цінами ТОВ “Мегаватт Енерго” становила до 43,41% (ця компанія пропонувала населенню куб газу дешевше на 2,76 грн).

В АМКУ повідомили, що подібні факти завищення цін на газ для населення виявлено і в інших регіонах України. Дослідження щодо них вже завершуються територіальними відділеннями комітету.