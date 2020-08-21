Антимонопольний комітет України порушив справу про зловживання монопольним становищем на ринку патоки проти суб’єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

“Найбільшими вітчизняними виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб’єкти господарювання, які входять до складу групи Roshen. Група Roshen протягом 2018 – 2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінівного) становища на цьому товарному ринку”, – йдеться в повідомленні.

За наявною в АМКУ інформацією, під час ведення своєї господарської діяльності група Roshen упродовж 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик.

Зокрема, у 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу. При цьому під час дослідження, що передувало початку справи, АМКУ не було встановлено об’єктивних причин для підвищення цін цією групою.

“Такі дії групи Roshen стосовно суб’єктів господарювання – конкурентів на ринках кондитерських виробів, могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними”, – додали в АМКУ.

У зв’язку з цим Комітет починає розслідування, збір та аналіз доказів у справі.