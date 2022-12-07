Міжнародна організація Amnesty International назвала розслідування Міжнародного Кримінального Суду в Україні "вибірковим правосуддям", заявивши, що у такий спосіб іншим країнам приділяється менше уваги.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Він нагадав, що влітку 2022 року організація вже намагалася показати “несправедливу увагу” Міжнародного кримінального суду до війни в Україні й розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняє Російська Федерація

Попри те, що Україна працює над створенням коаліції у світі, в Amnesty International не зважають на це: “Розслідування Міжнародного Кримінального Суду по Україні називають “вибірковим правосуддям”, наголошуючи на тому, що розслідуючи воєнні злочини в Україні МКС відмовляє іншим країнам у правосудді”, — сказав Лубінець.

Він опублікував відповідні листівки, які Amnesty International розповсюджує на 21-й сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

“Я вимушений реагувати на подібні випадки для того, щоб ті люди та організації, які фінансують AI були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику Кремля”, — йдеться в повідомленні Уповноваженого з прав людини.

ДОВІДКА. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже порушено”.