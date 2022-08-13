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Amnesty International погодилася переглянути звіт про те, що ЗСУ нібито «ставлять під загрозу мирне населення України»

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International погодилася провести незалежне оцінювання свого скандального звіту про те, що ЗСУ нібито "ставлять під загрозу мирне населення України" та процедур, які до цього призвели.

Неділя, 14 серпня 2022, 00:08
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Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.
Процес мають ретельно вивчити незалежні експерти та дати свою оцінку.

Раніше Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіс свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди. Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.

Згодом генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після публікації звіту організації зі скандальною тезою, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували “проукраїнські тролі”.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.

Теги: війна, звіт, російська агресія, російсько-українська війна, скандал, Amnesty International

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