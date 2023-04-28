Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вирішила не оприлюднювати підсумки незалежної перевірки щодо її серпневого звіту про те, що ЗСУ нібито "ставлять під загрозу мирне населення України". У результаті перевірки незалежні експерти розкритикували скандальний звіт Amnesty щодо українських військових.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

Тоді в МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіс свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Згодом генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після публікації звіту організації зі скандальною тезою, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували “проукраїнські тролі”.

Пізніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International погодилася провести незалежне оцінювання свого скандального звіту. Незалежна експертна комісія на прохання Amnesty International проаналізувала скандальну доповідь щодо українських військових і заявила, що її висновки є “недостатньо обґрунтованими”.

Проте за інформацією The New York Times, організація Amnesty International вирішила не оприлюднювати результати перевірки.

Зокрема, експерти заявили, що було правильним оцінювати не тільки агресора, а й захисника на дотримання законів війни. Водночас комісія одностайно дійшла думки, що ключові висновки про порушення Україною міжнародного права у звіті Amnesty International були “недостатньо обґрунтовані” наявними доказами.

“Загальний наратив доповіді від 4 серпня був викладений мовою двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром AI — що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних внаслідок нападу Росії”, — йдеться у в аналізі.

За інформацією джерел видання, попередня версія експертного звіту була жорсткішою. Але згодом комісія змінила свою оцінку з “необґрунтовано” на “недостатньо обґрунтовано”.

За даними The New York Times, експертна комісія представила звіт для Amnesty International на початку лютого, але правління організації вирішило не оприлюднювати його й використати для внутрішньої роботи.

Комісія також з`ясувала, що деякі співробітники АІ висловили серйозні застереження щодо того, чи на достатньому рівні організація намагалася проконсультуватися з українським урядом, щоб зрозуміти, чому Україна розгорнула свої сили в тому чи іншому місці, і чи було б реально зробити це деінде.

“Ці застереження мали призвести до більших роздумів і паузи, перш ніж організація випустила свою заяву”, – зазначають експерти.

В електронному листі представник Amnesty International охарактеризував незалежну перевірку як “частину постійного внутрішнього процесу, яка надасть інформацію та покращить нашу майбутню роботу”.

До складу незалежної комісії увійшли: Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Геллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен із Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з Женевського університету.