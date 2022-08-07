Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Правозахисна група опублікувала звіт у четвер, у якому йдеться про те, що присутність українських військ у житлових районах підвищує ризики для цивільного населення під час вторгнення РФ.
“Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш звіт про бойову тактику українських військових”, – йдеться в електронному листі для Reuters.
В організації зазначили, що пріоритетом Amnesty International “у цьому та будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб”.
“Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили цей останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль”, – визнали однобокість своїх висновків в організації.
Володимир Зеленський звинуватив групу в спробах перекласти відповідальність з російської агресії, а голова Amnesty Ukraine Оксана Покальчук заявила, що доповідь є пропагандистським подарунком для Москви.
У своєму електронному листі Amnesty повідомила, що виявила українських військових поряд з цивільними будинками в 19 містах і селах, які вона відвідала, піддаючи їх ризику російського обстрілу. Водночас в організації наголосили, що це не означає, що Amnesty International вважає “українські війська відповідальними за порушення, скоєні російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни”.
У повідомленні ще раз зауважили, що жоден звіт не є виправданням дій РФ.
Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.
В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.
Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.
Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.
Пізніше у матеріалі британського видання The Times міжнародну організацію звинуватили у тому, що вона перетворилась на рупор пропаганди режиму Путіна, зводячи наклеп на жертв агресії РФ.
Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.
- Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International про те, що українські військові “створюють загрозу цивільному населенню, розміщуючи сили в житлових районах”.
- Генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після публікації звіту організації зі скандальною тезою, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували “проукраїнські тролі”.
- Пізніше стало відомо, що керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільняється з посади після звіту організації.