Міжнародна організація Amnesty International перепросила за "страждання та гнів", спричинені звітом, який звинувачує українських армійців у загрозі цивільному населенню, що розлютило президента Володимира Зеленського та спровокувало відставку голови українського офісу організації в Києві.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Правозахисна група опублікувала звіт у четвер, у якому йдеться про те, що присутність українських військ у житлових районах підвищує ризики для цивільного населення під час вторгнення РФ.

“Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш звіт про бойову тактику українських військових”, – йдеться в електронному листі для Reuters.

В організації зазначили, що пріоритетом Amnesty International “у цьому та будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб”.

“Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили цей останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль”, – визнали однобокість своїх висновків в організації.

Володимир Зеленський звинуватив групу в спробах перекласти відповідальність з російської агресії, а голова Amnesty Ukraine Оксана Покальчук заявила, що доповідь є пропагандистським подарунком для Москви.

У своєму електронному листі Amnesty повідомила, що виявила українських військових поряд з цивільними будинками в 19 містах і селах, які вона відвідала, піддаючи їх ризику російського обстрілу. Водночас в організації наголосили, що це не означає, що Amnesty International вважає “українські війська відповідальними за порушення, скоєні російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни”.

У повідомленні ще раз зауважили, що жоден звіт не є виправданням дій РФ.

Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.

Пізніше у матеріалі британського видання The Times міжнародну організацію звинуватили у тому, що вона перетворилась на рупор пропаганди режиму Путіна, зводячи наклеп на жертв агресії РФ.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.