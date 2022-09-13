Міжнародна правозахисна організація Amnesty International UK випустила конверт із зображенням обіймів персонажів у кольорах прапорів України та Росії. Організація закликала донатити кошти для російської активістки.

Про це повідомило Visegrád 24 у Twitter.

Міжнародна правозахисна організація оголосила збір коштів для росіянки Саші Скочиленко. Amnesty International UK закликало надіслати від 15 до 45 фунтів стерлінгів, аби допомогти “чинити тиск на російський уряд”. Вони заявили, що оголосили збір, аби звільнити “в’язнів совісті в Росії”.

“Просто @amnesty регулярно відбілює російський геноцид українців. Агнес Калламард (генсек організації, — ред.) повинна піти у відставку”, — підписали твіт.

У Twitter опублікували фотографії випущеного конверта.

“Отже, замість того, щоб робити щось корисне для українських жертв російського геноциду, @AmnestyUK витрачає гроші та час на те, щоб… відбілити росіян! Дивовижно! (ні),” — зазначили у повідомленні.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк висловила думку, що правозахисна організація “сидить на грошах Кремля”, бо неможливо бути “настільки непоінформованими в сучасному світі”. Вона вважає, що AmnestyUK свідомо пропагує проросійські наративи.

“Amnesty вважає, що ми маємо зустрічати росіян обіймами, поки вони тут влаштовують геноцид”, — написала вона.