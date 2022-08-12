Фінський відділ міжнародної правозахисної організації Amnesty International втратив близько 400 своїх донорів після того, як головний офіс організації опублікував звіт із критикою Збройних сил України.

Про це повідомляє MTV Uutiset.

Виконавчий директор Amnesty Finland Франк Йоханссон заявив, що на цьому тижні зменшилась кількість людей, які роблять пожертвування в організацію. Це сталось після того, як головний офіс Amnesty опублікував звіт, в якому звинуватив ЗСУ у тому, що вони начебто наражають на небезпеку мирне населення.

“Остаточні цифри, можливо, стануть відомі лише на початку вересня, коли ми отримаємо інформацію про всі серпневі пожертвування”, – сказав він.

За даними вебсайту Amnesty, у Фінляндії у неї близько 40 000 донорів. За словами Йоханссона, близько 30 000 донорів є регулярними щомісячними прихильниками. Кількість тих, хто припинив пожертвування, становить близько одного відсотка від усіх донорів організації.

Це далеко не вперше, коли донори масово заявляють про припинення пожертвувань на Amnesty.

Однак, як зізнався Йоханссон, ажіотаж, викликаний доповіддю про Україну, і кількість людей, які припинили пожертвування внаслідок цього, є найбільшим за його 32-річну кар’єру в Amnesty.

“Це траплялося і раніше, але у тих випадках кількість донорів зменшувалась менш ніж на сотню”, – наголосив Йоханссон.

За словами Йоханссона, звіт головного офісу не мав достатнього контексту і в ньому недостатньо чітко сказано, що Amnesty засуджує військові дії Росії.

“Це була величезна комунікаційна помилка, яка призвела до втрати довіри до роботи Amnesty”, – сказав він.

Він також вважає, що відхід донорів був викликаний, зокрема й позицією організації щодо політики щодо проституції та наркотиків, а також заявою Amnesty про те, що Ізраїль практикує апартеїд проти палестинців.

ДОВІДКА: 4 серпня Amnesty International опублікувала звіт щодо діяльності українських військових.

В організації наголосили, що ЗСУ начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільних мешканців.

Однак цю заяву розкритикували українські посадовці. Зокрема голова українського МЗС Дмитро Кулеба назвав звіт організації “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що єдине, що ставить під загрозу життя українців – це російська армія, яка прийшла в Україну чинити геноцид.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям РФ як держави-терориста – “це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували”.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.