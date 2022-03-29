Правозахисна організація Amnesty International звинуватила РФ у скоєнні воєнних злочинів в Маріуполі, а також пообіцяла згодом опублікувати розслідування.

Про це повідомляє AFP.

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар повідомила на пресконференції в Йоганнесбурзі, що організація незабаром опублікує детальну доповідь про руйнування, спричинені атакою Росії на Маріуполь.

“Облога Маріуполя, відмова в гуманітарній евакуації та гуманітарній втечі для населення, а також напад на цивільне населення, згідно з розслідуванням Amnesty International, є військовими злочинами. Це зараз реальність України”, – наголосила Калламар.

Каламар сказала, що вторгнення в Україну це не просто порушення міжнародного права. Це агресія та порушення статуту ООН, яке спостерігалося, коли США вторглися в Ірак.