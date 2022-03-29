Про це повідомляє AFP.
Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар повідомила на пресконференції в Йоганнесбурзі, що організація незабаром опублікує детальну доповідь про руйнування, спричинені атакою Росії на Маріуполь.
“Облога Маріуполя, відмова в гуманітарній евакуації та гуманітарній втечі для населення, а також напад на цивільне населення, згідно з розслідуванням Amnesty International, є військовими злочинами. Це зараз реальність України”, – наголосила Калламар.
Каламар сказала, що вторгнення в Україну це не просто порушення міжнародного права. Це агресія та порушення статуту ООН, яке спостерігалося, коли США вторглися в Ірак.
- Нагадаємо Начальник штабу полку “Азов”, капітан Богдан Кротевич розповів про ситуацію в Маріуполі станом на 28 березня 2022 року, загрози та можливі наслідки захоплення міста, а також шляхи деблокади.
- Водночас 26 березня російські військові викрали поранених дітей з першої лікарні Маріуполя. Пізніше стало відомо, що росіяни почали записувати пропагандистські відео для своїх телеканалів.
- Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у неділю, що буде “колективною провиною”, якщо нічого не буде зроблено для допомоги жителям Маріуполя, українського міста, обложеного російськими військами.
- Раніше у Маріуполі росіяни насильно вивезли у невідомому напрямку лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, а також мешканців міста, які ховалися у підвалах закладу від обстрілів.