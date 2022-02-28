Він повідомив, що за чотири доби російсько-української війни втрати російського загарбника склали більш як 5,3 тисячі осіб, а ще сотні солдатів та навіть офіцерів опинились у полоні України.

Багато з цих загиблих та полонених, зазначив Резніков, зовсім юні, проте Кремль вже перетворює їх на злочинців та вбивць.

Глава Міноборони України також зауважив, що деяких російських солдатів обманули чи зазомбували пропагандою, а інших просто залякали. Загалом стає очевидно, що мотивація загарбників на низькому рівні. А коли вони зустрічаються з опором українських захисників та захисниць – мотивація стає зовсім мізерною.

Він додав, що для України людське життя – найвища цінність. І задля того, щоб зберегти життя українців, Міноборони разом із міжнародною ІТ-спільнотою запроваджує ініціативу.

“Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні, або повну амністію та 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон”, – написав Олексій Резніков.

Він зазначив, що кошти для виплати полоненим буде збирати світова ІТ-індустрія.

За словами Резнікова, таким чином Україна пропонує окупантам розпочати нове життя та наблизити мир. Тим же, хто обере шлях загарбника, не варто чекати милосердя від ЗСУ.