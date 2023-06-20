Джерело: Twitter компанії.

У центрі сюжету серіала один з персонажів “Ходячих мерців” — Деріл Діксон. Герой неочікувано для себе опиняється у постапокаліптичній Франції. Його метою стає відшукати шлях додому. У тизері герой без свідомості пливе на човні посеред океану.

“Деріл от-от стане рибою, яку викинуло на берег…” — йдеться в описі тизеру. Картина стане п’ятим спін-офом. Також загалом це шостий серіал у всесвіті “Ходячих мерців”. У травні телестудія поширила тизер ще одного серіалу — “Ходячі мерці: мертве місто”, дії якого розгортатимуться у Нью-Йорку. За сюжетом вже пройшло понад 10 років з початку зомбі-апокаліпсиса. Прем’єра відбулася 18 червня.

Довідка. Оригінальний серіал “Ходячі мерці” закінчився у 2022 році на 11 сезоні. Ще, крім двох вищезазначених, існують серіали “Бійтесь ходячих мерців” та “Ходячі мерці: світ за межами”. Collider писало, що телемережа АМС оголосила вихід частин серіалу цього літа.