Джерело: Twitter компанії.
У центрі сюжету серіала один з персонажів “Ходячих мерців” — Деріл Діксон. Герой неочікувано для себе опиняється у постапокаліптичній Франції. Його метою стає відшукати шлях додому. У тизері герой без свідомості пливе на човні посеред океану.
“Деріл от-от стане рибою, яку викинуло на берег…” — йдеться в описі тизеру.
Картина стане п’ятим спін-офом. Також загалом це шостий серіал у всесвіті “Ходячих мерців”.
У травні телестудія поширила тизер ще одного серіалу — “Ходячі мерці: мертве місто”, дії якого розгортатимуться у Нью-Йорку. За сюжетом вже пройшло понад 10 років з початку зомбі-апокаліпсиса. Прем’єра відбулася 18 червня.
Довідка. Оригінальний серіал “Ходячі мерці” закінчився у 2022 році на 11 сезоні. Ще, крім двох вищезазначених, існують серіали “Бійтесь ходячих мерців” та “Ходячі мерці: світ за межами”.
Collider писало, що телемережа АМС оголосила вихід частин серіалу цього літа.
“Це одні з найдивовижніших, найогидніших, найжахливіших мерців, яких я бачив за всю історію шоу. Цілком можливо, що вас знудить”, — сказав Шоуранер серіалу Скотт М. Ґімпл про “Ходячі мерці: Мертве місто”.
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