Міський музей Амстердама (Стеделек-музей) відтепер називатиме художника Казимира Малевича — українцем. Раніше там його вважали російським митцем.

Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

За словами речника музею, тепер у Стеделеку говоритимуть про Малевича, як про художника, який народився в Україні у родині польського походження. Ці дані вже змінили в текстах на стінах і на сторінках вебсайту. Також їх включать у майбутні комунікації, додав він.

Зауважимо, що у Стеделек-музеї зібрана найбільша колекція робіт художника поза межами колишнього СРСР. У 1958 році її придбали у спадкоємців відомого архітектора Гуго Гарінга, якому вдалось вивезти полотна з Німеччини, де їх хотіли знищити як “дегенеративне мистецтво”.

ДОВІДКА. Стеделек-музей — художній музей у столиці Нідерландів, заснований у 1895 році. Там зберігаються твори світового мистецтва усіх стилів та напрямів.