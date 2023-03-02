Про це повідомляє видання The Art Newspaper.
За словами речника музею, тепер у Стеделеку говоритимуть про Малевича, як про художника, який народився в Україні у родині польського походження. Ці дані вже змінили в текстах на стінах і на сторінках вебсайту. Також їх включать у майбутні комунікації, додав він.
Зауважимо, що у Стеделек-музеї зібрана найбільша колекція робіт художника поза межами колишнього СРСР. У 1958 році її придбали у спадкоємців відомого архітектора Гуго Гарінга, якому вдалось вивезти полотна з Німеччини, де їх хотіли знищити як “дегенеративне мистецтво”.
ДОВІДКА. Стеделек-музей — художній музей у столиці Нідерландів, заснований у 1895 році. Там зберігаються твори світового мистецтва усіх стилів та напрямів.
- Музей мистецтва Metropolitan Museum of Art (The Met) у Нью-Йорку змінив у своїх підписах до картин національність художника Архипа Куїнджі. Раніше українського художника називали росіянином.
- Музей Метрополітен визнав українськими митцями Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Відповідні написи на роботах художників залишила установа.