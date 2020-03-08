Білодід проанонсувала вихід фільму на своїй сторінці в Instagram.

Стрічка отримала назву “Анаконда” – саме так називають нашу співвітчизницю за стиль ведення боротьби під час поєдинків.

“25 березня ви побачите документальний фільм про мене”, – прокоментувала фотографію спортсменка.

Прем’єра документальної стрічки відбудеться 25 березня.

Додамо, українська дзюдоїстка Дарія Білодід недавно отримала першу медаль в цьому році. На турнірі серії Grand Slam у Парижі (Франція) українка Білодід яскраво перемогла на Grand Slam в Парижі, здолавши у фіналі чемпіонку світу золоту нагороду. У фіналі Білодід у ваговій категорії до 48 кг перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога. Ця перемога стала для Дар’ї вже 18-ю поспіль.