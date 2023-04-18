Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що президенту РФ Володимиру Путіну необхідна "негайна перемога у Бахмуті". Задля цього він знову звернувся за допомогою до очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це йдеться у звіті ISW.

За даними експертів, Пригожин, імовірно, знову отримує прихильність з боку Кремля.

На даний час невідомо, наскільки Путін прихильний до очільника вагнерівців, однак він зупинив намагання міноборони РФ простояти ПВК “Вагнер”, коли відомство відмовилось надавати найманцям боєприпаси та озброєння.

Також видання The New York Times, посилаючись на документи Пентагону, повідомило, що Путін особисто намагався розв’язати суперечку між ПВК “Вагнер” і російським міноборони, провівши зустріч між главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу та Пригожиним 22 лютого.

Фахівці дійшли висновку, що Путін вирішив повернутись до найманців Пригожина після того, як регулярні війська РФ не зуміли повністю захопити Донеччину та Луганщину до 1 квітня 2023 року.

Саме тому очільник Кремля, за повідомленнями, призначає до командування тих, хто пов’язаний з вагнерівцями, зокрема командувача повітряно-десантних військ генерал-полковника Михайла Теплінського.

“Якщо це правда, це свідчить про те, що він (Путін) вважає пріоритетом вирішальну перемогу принаймні в Бахмуті в найближчій перспективі”, – зазначили експерти.

Вони резюмували, що Путіну необхідна негайна перемога у Бахмуті напередодні 9 травня або напередодні його пресконференції, яка, за чутками, повинна відбутись у червні, аби утвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії.