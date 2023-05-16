Про це йдеться у звіті ISW.
Інформацію про начебто пропозицію Пригожина опублікувало видання The Washington Post 15 травня. Зокрема у статті мовиться, що Пригожин запропонував Головному управлінню військової розвідки України (ГУР) інформацію про позиції російських військ в обмін на виведення українських військ з Бахмута, а двоє українських офіційних осіб, неназваних, підтвердили, що Пригожин спілкувався з представниками ГУР.
Попри це в Україн відмовились співпрацювати з главою вагнерівців, оскільки не довіряла йому і були підозри, що Кремль знає про спілкування Пригожина з розвідкою України.
На думку експертів ISW, якщо така пропозиція від Пригожина дійсно була, то, найімовірніше вона була спрямована проти міноборони РФ, а не проти російського президента Володимира Путіна.
Ще на початку березня фахівці повідомляли про ворожнечу Пригожина з міноборони РФ, які конкурували за прихильність Путіна. Тому намагання Євгена Пригожина домовитись з українською розвідкою, ймовірно, були частиною його зусиль з захоплення Бахмута, аби отримати прихильність Кремля і водночас нашкодити міноборони РФ.
- За даними надсекретних документів американської розвідки, між очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним та військовим керівництвом Росії “розгортається справжня ворожнеча”. Міноборони РФ намагалось придушити критику засновника приватної військової компанії на свою адресу.