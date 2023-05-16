Напередодні у ЗМІ, посилаючись на витік секретних даних Пентагону, повідомили, що начебто глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні співпрацю. Зокрема очільник вагнерівців хотів, аби ЗСУ вийшли із Бахмута взамін на інформацію про місцезнаходження позицій російських військових. Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували цю ситуацію.

Про це йдеться у звіті ISW.

Інформацію про начебто пропозицію Пригожина опублікувало видання The Washington Post 15 травня. Зокрема у статті мовиться, що Пригожин запропонував Головному управлінню військової розвідки України (ГУР) інформацію про позиції російських військ в обмін на виведення українських військ з Бахмута, а двоє українських офіційних осіб, неназваних, підтвердили, що Пригожин спілкувався з представниками ГУР.

Попри це в Україн відмовились співпрацювати з главою вагнерівців, оскільки не довіряла йому і були підозри, що Кремль знає про спілкування Пригожина з розвідкою України.

На думку експертів ISW, якщо така пропозиція від Пригожина дійсно була, то, найімовірніше вона була спрямована проти міноборони РФ, а не проти російського президента Володимира Путіна.

Ще на початку березня фахівці повідомляли про ворожнечу Пригожина з міноборони РФ, які конкурували за прихильність Путіна. Тому намагання Євгена Пригожина домовитись з українською розвідкою, ймовірно, були частиною його зусиль з захоплення Бахмута, аби отримати прихильність Кремля і водночас нашкодити міноборони РФ.