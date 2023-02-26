Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.
Ймовірно, Лукашенко зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони можуть порушити питання, як допомогти РФ та КНР уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що останні розглядають можливість надання росіянам летальної допомоги.
“Заява Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями про те, що, за оцінками високопосадовців США, Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї, а також артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм”, – йдеться в повідомленні.
Аналітики додали, що чиновники в Росії та Китаї розробили плани постачання безпілотників до росіян за фальсифікованими товаросупровідними документами. У такий спосіб вони мають на меті уникнути міжнародних санкцій.
“Китай може спробувати використати домовленості з Білоруссю, аби приховати факти порушень санкцій”, – вважають аналітики.
Зазначимо, візит Лукашенка до Китаю триватиме з 28 лютого до 2 березня. Планується, що під час нього проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.
- Лідери Євросоюзу планують відвідати Китай. До складу делегації увійдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель.
- Міністерство закордонних справ Китаю у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій “мирний план” щодо завершення війни в Україні, який складається з 12-ти пунктів.
- Президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план“. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.