Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про візит до Китаю. Аналітики ISW вважають, що під час поїздки КНР може спробувати використати домовленості з Білоруссю для приховання порушень санкцій для надання озброєння Росії.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Ймовірно, Лукашенко зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони можуть порушити питання, як допомогти РФ та КНР уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що останні розглядають можливість надання росіянам летальної допомоги.

“Заява Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями про те, що, за оцінками високопосадовців США, Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї, а також артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм”, – йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що чиновники в Росії та Китаї розробили плани постачання безпілотників до росіян за фальсифікованими товаросупровідними документами. У такий спосіб вони мають на меті уникнути міжнародних санкцій.

“Китай може спробувати використати домовленості з Білоруссю, аби приховати факти порушень санкцій”, – вважають аналітики.

Зазначимо, візит Лукашенка до Китаю триватиме з 28 лютого до 2 березня. Планується, що під час нього проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.