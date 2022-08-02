В Інституті вивчення війни наголосили, що згідно зі всіма оцінками відповідальними за вбивство 53 українських військовополонених в Оленівці є російські війська.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні двоє офіційних осіб США повідомили Politico, що на місці вибуху у колонії в Оленівці немає жодних слідів які б вказували, що удар було завдано ракетами HIMARS, як стверджують росіяни.

Також супутникові фото свідчать про те, що внаслідок вибуху пошкоджено лише одну будівлю на території в’язниці. Більш ого, стіни ураженої будівлі не зруйновані, а поблизу немає жодних воронок від снарядів. Це є основним доказом того, що вибух у будівлі був здійснений або внаслідок високоточного удару, або внаслідок розміщення всередині будівлі вибухового пристрою.

“Якби Україна використала щось інше, ніж HIMARS, для завдання удару, атака майже напевно, залишила б супутні пошкодження навколо об’єкта, включаючи кратери та інші пошкоджені будівлі. Враховуючи оцінку США про те, що HIMARS не використовувалися в атаці, ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевських конвенцій”, – мовиться у звіті.