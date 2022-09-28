За даними результату аналізу Київської школи економіки (KSE), з-поміж країн Європейського Союзу найбільше активних компаній у Росії має Німеччина.

Про це йдеться у відповідному звіті.

Зазначається, що станом на кінець вересня лише 11 німецьких компаній повністю вийшли з ринку РФ, продавши свій бізнес або активи місцевим партнерам. Це 3% від загальної кількості німецьких компаній, які працюють у РФ.

З 352 компаній 55% досі працюють у РФ. Ще 15% зайняли вичікувальну позицію, дещо обмеживши свою діяльність. 27% заявили про вихід із російського ринку, але ще не здійснили його.

Повністю вийшли компанії Obi Group та Cersanit. Серед тих, хто залишився:

Riol Chemie GmbH,

Continental,

Uniper SE,

Siemens Energy AG

Bayer.

Зауважимо, що минулого року німецькі компанії експортували товарів на суму понад 26 мільярдів євро до Росії. Водночас друге місце посіла Польща з 8 мільярдами євро.

За словами аналітиків, найбільш “залежними” від росіян за часткою доходу є німецькі компанії у чотирьох галузях: енергетика, нафта і газ, виробництво, товари широкого вжитку, фармацевтика та охорона здоров’я.

Після анексії Криму у 2014-му кількість німецьких компаній, які інвестують у Росію, скоротилася на третину. Попри це, до 2021 їх було близько 4 000.

Зокрема, KSE Institute зауважили, що Німеччина є одним із головних іноземних роботодавців для росіян, більше робочих місць забезпечують лише США і Франція.

У 2021-му понад 350 найбільших німецьких компаній забезпечували роботою 155 тисяч людей у РФ.