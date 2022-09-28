Про це йдеться у відповідному звіті.

Зазначається, що станом на кінець вересня лише 11 німецьких компаній повністю вийшли з ринку РФ, продавши свій бізнес або активи місцевим партнерам. Це 3% від загальної кількості німецьких компаній, які працюють у РФ.

З 352 компаній 55% досі працюють у РФ. Ще 15% зайняли вичікувальну позицію, дещо обмеживши свою діяльність. 27% заявили про вихід із російського ринку, але ще не здійснили його.

Повністю вийшли компанії Obi Group та Cersanit. Серед тих, хто залишився:

  • Riol Chemie GmbH,
  • Continental,
  • Uniper SE,
  • Siemens Energy AG
  • Bayer.

Зауважимо, що минулого року німецькі компанії експортували товарів на суму понад 26 мільярдів євро до Росії. Водночас друге місце посіла Польща з 8 мільярдами євро.

За словами аналітиків, найбільш “залежними” від росіян за часткою доходу є німецькі компанії у чотирьох галузях: енергетика, нафта і газ, виробництво, товари широкого вжитку, фармацевтика та охорона здоров’я.

Після анексії Криму у 2014-му кількість німецьких компаній, які інвестують у Росію, скоротилася на третину. Попри це, до 2021 їх було близько 4 000.

Зокрема, KSE Institute зауважили, що Німеччина є одним із головних іноземних роботодавців для росіян, більше робочих місць забезпечують лише США і Франція.

У 2021-му понад 350 найбільших німецьких компаній забезпечували роботою 155 тисяч людей у РФ. 