Про це повідомили в ISW.

Після аналізу зібраних даних експерти заявили, що президент Путін захищає військових блогерів від російського міноборони та їхню “незалежність”, попри те, що сам посилює утиски й цензуру в Росії.

Хоча у певний спосіб аналітики й називають таких блогерів “окремим голосом всередині Росії”, вони не є відокремленими від російської влади.

Як зазначили в інституті, деякі з них зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив окремих відомих блогерів з великою кількістю авдиторію, аби охопити та впливати на громадян з націоналістичними ідеями, до яких звертаються інфлюенсери.

“Чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м’ясо для війни”, — пишуть аналітики.

Володимир Путін продовжує намагатися підтримувати незалежні публікації блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації громадян РФ на російсько-українську війну, адже наразі Кремль не здатен встановити ефективну присутність своєї влади, наприклад, в Telegram.