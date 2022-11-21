Про це повідомили в ISW.
Після аналізу зібраних даних експерти заявили, що президент Путін захищає військових блогерів від російського міноборони та їхню “незалежність”, попри те, що сам посилює утиски й цензуру в Росії.
Хоча у певний спосіб аналітики й називають таких блогерів “окремим голосом всередині Росії”, вони не є відокремленими від російської влади.
Як зазначили в інституті, деякі з них зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив окремих відомих блогерів з великою кількістю авдиторію, аби охопити та впливати на громадян з націоналістичними ідеями, до яких звертаються інфлюенсери.
“Чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м’ясо для війни”, — пишуть аналітики.
Володимир Путін продовжує намагатися підтримувати незалежні публікації блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації громадян РФ на російсько-українську війну, адже наразі Кремль не здатен встановити ефективну присутність своєї влади, наприклад, в Telegram.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.
- Збройні сили України відбили російські атаки на Луганщині та Донеччині, а також з неба та землі вдарили по позиціях ворога і районах його зосередження.