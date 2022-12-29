Бездепозитні бонуси дають трейдерам можливість практикувати торгівлю на реальному ринку без вкладення власних коштів. Багато брокерських компаній пропонують бонусні програми. Ці програми відрізняються умовами нарахування та використання бонусів, тому не кожна пропозиція є вигідною для новачків.

Експерти Traders Union проаналізували умови багатьох брокерів і вибрали 7 компаній з найкращими безкоштовними бонусними бездепозитними умовами форекс у 2022 році. Рейтинг компаній опублікований на сайті Traders Union і відкритий для всіх його відвідувачів.

Методика профспілки трейдерів для оцінки брокерів

Рейтинг брокерів, що пропонують бонуси, опублікований на сайті ТУ, створений на основі комплексної оцінки величезної кількості компаній, що пропонують доступ до фінансових ринків. Експерти аналізують брокерів за більш ніж 100 критеріями, включаючи фінансові показники, умови торгівлі, якість обслуговування, надійність і безпеку. Також обов’язковим критерієм є аналіз відгуків клієнтів.

Рейтинг на сайті Traders Union – це не просто перелік брокерських компаній, які пропонують бонуси в 2022 році. Це рейтинг найбільш надійних і безпечних брокерів з найкращими умовами торгівлі та якістю обслуговування, а також бонусами для своїх клієнтів.

Брокери з найкращими бонусними програмами у 2022 | Топ 7 за ТУ

Експерти Профспілки проаналізували сотні компаній і вибрали лише сім, які пропонують найпростіші умови нарахування та виведення бонусів.

До рейтингу Форекс-брокерів з бездепозитними бонусами від TU увійшли такі компанії:

RoboForex;

ІнстаФорекс;

FBS;

Тікмілл;

FXOpen;

FreshForex;

Мультибанк.

Аналітики Trader Union присудили перше місце в рейтингу RoboForex з кількох причин. По-перше, брокер пропонує вітальний бонус на всіх рахунках, як стандартних, так і центових. Трейдер, який ввійшов у систему RoboForex, пройшов верифікацію та вніс на свій торговий рахунок мінімум 10 євро або 10 доларів США, автоматично отримує 30 доларів США. Ще однією перевагою бонусної програми RoboForex є те, що ви можете вивести прибуток, отриманий від торгівлі, за допомогою бонусних коштів. без будь-яких обмежень.

Резюме профспілки

Traders Union — це велика спільнота трейдерів Форекс, надійний сервіс для отримання знижок та інформаційний портал із величезною кількістю корисної аналітики. Traders Union була створена у 2010 році і наразі працює з понад 300 000 трейдерів по всьому світу.

Команда Traders Union складається з досвідчених аналітиків, юристів, творців контенту та служби підтримки клієнтів, яка прагне допомогти членам спільноти та відвідувачам сайту досягти успіху в торгівлі фінансовими інструментами на різних ринках.

Реєстрація на вебсайті Профспілки безкоштовна, але пропонує багато переваг. Учасникам спільноти доступна безкоштовна юридична підтримка, спілкування з однодумцями на найбільшому форумі трейдерів Форекс і бонуси у вигляді скидки за спред.