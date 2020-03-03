Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.
Це необхідно зробити з двох причин. По-перше, щоб отримати підтвердження випадку зараження. По-друге, для статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я.
“Чоловік госпіталізований, ізольований і знаходиться під контролем. За підсумками ранкового огляду – температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічних ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження в Лондон”, – сказано в повідомленні.
Аналогічну процедуру здійснюють всі країни, де фіксують випадки зараження.
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