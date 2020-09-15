Про це повідомляється в блозі компанії.

“Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts – нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube для тих, хто хоче знімати короткі захоплюючі відео, використовуючи тільки мобільні телефони”, – йдеться в повідомленні.

Сервіс схожий на китайський застосунок TikTok: у ньому можна буде поєднувати кілька відео; прискорювати або сповільнювати; передбачений таймер і зворотний відлік.

Максимальна тривалість відео в YouTube Shorts складе 15 секунд. На відео можна буде накласти музику з бібліотеки YouTube.

Спочатку новий сервіс буде доступний в Індії: там протягом наступних кількох днів запустять бета-версію Shorts на пристроях Android.

“Це рання версія продукту, але ми випускаємо її зараз, щоб залучити вас – наше глобальне співтовариство користувачів, творців і художників – до подорожі разом з нами, коли ми створюємо і удосконалюємо Shorts. Ми продовжуватимемо додавати більше функцій і розширюватись у більшій кількості країн у найближчі місяці з огляду на ваш фідбек”, – уточнили представники YouTube.

Як повідомляє агентство ВВС, у червні Індія заборонила TikTok і 58 інших китайських додатків через загострення напруженості між двома країнами.

Індія була найбільшим закордонним ринком TikTok з приблизно 120 млн користувачів. Тепер цей ринок спробує освоїти YouTube з сервісом Shorts.