Проросійського блогера Анатолія Шарія викликали на допит у Державну фіскальну службу в якості свідка у справі щодо відмивання коштів.

Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті Державної фіскальної служби України.

Відповідно до тексту повістки, Шарій повинен прибути 3 липня 2020 року о 10 годині до Головного слідчого управління Державної фіскальної служби для участі у допиті в якості свідка. Це стосується кримінального провадження №32020000000000073 від 2 червня 2020 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Стаття 209 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за легалізацію, або ж відмивання, майна, одержаного злочинним шляхом.

Частина 2 вказаної статті застосовується у випадках, коли такі дії були вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, і передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Згідно примітці 1 до статті 209, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – станом на 2020 рік ця сума дорівнює 6 мільйонам 306 тисячам гривень.