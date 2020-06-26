Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті Державної фіскальної служби України.
Відповідно до тексту повістки, Шарій повинен прибути 3 липня 2020 року о 10 годині до Головного слідчого управління Державної фіскальної служби для участі у допиті в якості свідка. Це стосується кримінального провадження №32020000000000073 від 2 червня 2020 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.
Стаття 209 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за легалізацію, або ж відмивання, майна, одержаного злочинним шляхом.
Частина 2 вказаної статті застосовується у випадках, коли такі дії були вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, і передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Згідно примітці 1 до статті 209, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – станом на 2020 рік ця сума дорівнює 6 мільйонам 306 тисячам гривень.
- 23 квітня українські правоохоронці за рішенням суду зупинили розшук блогера-журналіста Анатолія Шарія.
- На початку червня 2019 року Анатолій Шарій оголосив про створення політичної партії “Партія Шарія” і про намір брати участь у найближчих дострокових парламентських виборах до Верховної Ради.
- Центрвиборчком відмовляв Шарію в реєстрації, однак Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив йому балотуватися до Верховної Ради незважаючи на те, що блогер не проживав в Україні більше 5 років.
- Пізніше ЦВК скасувала реєстрацію Шарія.