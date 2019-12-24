Про це повідомив в фейсбук голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

У вівторок, 24 грудня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення про сертифікацію та видачу ліцензії компанії “Оператор ГТС”. Таким чином, процедура анбандлінга “Нафтогазу” було завершено.

“Марафон тривалістю майже п’ять років добігає кінця. Слово “анбандлінг” органічно увійшло до повсякденного лексікону українців… Щойно “Оператор ГТС України” отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію та тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною та дієздатною компанією”, —повідомив Коболєв.

За словами голови “Нафтогазу”, після завершення процедури анбандлінга Україна “значно посилює надійність поставок енергії”.

“Українські компанії отримують можливості працювати на рівних в єдиному європейському енергопростору, а споживачі — доступні газ і тепло, без політичних вимог від домінуючого гравця”, — додав він.