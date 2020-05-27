Про це співак написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Бочеллі, перехворіли також члени його сім’ї.

“Пандемія, яка сколихнула світ, також торкнулася – хоча і злегка – мене і деяких членів моєї сім’ї. З поваги до тих, у кого зараження коронавірусом мало більш серйозні наслідки, я вирішив не ділитися цими новинами. І, звичайно, я не хотів турбувати своїх фанатів і хотів захистити приватність моєї родини”, – зазначив тенор.

Бочеллі уточнив, що він і його рідні повністю одужали до кінця березня.

Після одужання співак вирішив внести свій вклад у боротьбу з пандемією коронавірусу. Він погодився здати кров, плазма якої потрібна для створення вакцини і ліків.

“Отримавши можливість здати кров, щоб допомогти знайти ліки від COVID, я відразу сказав “так”. Скромний – але фундаментальний – жест, за допомогою якого я хочу зіграти свою маленьку роль”, – написав Бочеллі.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, зараження коронавірусом у Бочеллі діагностували 10 березня. Захворіли також його дружина і двоє дітей. За словами співака, хвороба протікала у нього в легкій формі, супроводжуючись підвищенням температури.

Ці ж деталі Бочеллі озвучив і в інтерв’ю The Wall Street Journal.

“Ми всі заразилися. У нас була температура, потім було холодно, а потім у нас з’явився невеликий кашель”, – повідомив він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Primer Impacto (@primerimpacto) 26 Май 2020 в 2:00 PDT



Варто зазначити, що в квітні, на католицький Великдень, Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі. Як пише видання Variety, за перші 24 години виступ подивилися понад 28 млн осіб по всьому світу. Наразі запис переглянули понад 40 млн разів.