Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

На цій посаді Єрмак змінив Андрія Богдана – колишнього адвоката олігарха Ігоря Коломойського.

Досі Єрмак був помічником Володимира Зеленського (іншим указом він сьогодні звільнений із вказаної посади).

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак – кінопродюсер і юрист-міжнародник.

У 1995 році він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права. У тому ж році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

У 1997 році Єрмак заснував “Міжнародну юридичну компанію”, брав участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Його компанія є однією з перших, які почали здійснювати системний юридичний супровід телеканалів, теле- і медійних груп, кінодистриб’юторів.

Єрмак є членом Міжнародної організації юристів (IBA) та Асоціації юристів України.

Також Єрмак – засновник Garnet International Media Group, яка займається продакшном, продюсерською та дистриб’юторською діяльністю.

У трьох скликаннях (V, VI, VIІ) Верховної Ради Єрмак був помічником депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва.

У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником.

Друг і консультант

Андрія Єрмака можна назвати людиною, досить наближеною до президента Володимира Зеленського.

Сам Єрмак в інтерв’ю ЗМІ характеризував відносини з главою держави наступним чином:

“Ми з Володимиром Зеленським зустрічаємося кілька разів на день, спілкуємося з різних питань… Ми досить давно знайомі з президентом, я можу назвати його своїм другом. Я вважаю, що президент призначає на посади з професійної точки зору. Безумовно, призначає тих людей, яким він може довіряти, тому що це дуже важливе питання і велика відповідальність”, – наголошував Єрмак в інтерв’ю “24 каналу”.

А в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” він розповідав, що надає необхідну допомогу главі держави щодо вирішення питань в різних сферах, зокрема, в сфері міжнародних відносин.

“У мене, як і у першого помічника президента Сергія Шефіра, пряме підпорядкування президенту. Ми – ті люди, які здійснюють функції, безпосередньо делеговані президентом. Наприклад, одним із напрямків моєї роботи є сфера міжнародних відносин: врегулювання ситуації на Донбасі, участь у переговорному процесі в рамках “нормандського формату”, регіональна політика, питання енергетичної безпеки, гуманітарна сфера”, – заявляв Єрмак.

На його сторінці в Facebook є фото, що датується 2016 роком. На ньому Єрмак зображений разом із Володимиром та Оленою Зеленськими. Це свідчить про те, що їхнє знайомство розпочалося ще до приходу Зеленського в політику.

Участь у переговорах

Єрмак став тією людиною, якій було доручено вести переговори з Кремлем, зокрема щодо обміну утримуваними особами. Зокрема, у вересні саме він літав до Москви за звільненими українськими військовополоненими моряками і політв’язнями, серед яких був Олег Сенцов і Олександр Кольченко.

Єрмак спілкувався із новим негласним куратором українського напрямку від Росії Дмитром Козаком, а також з його попередником – Владиславом Сурковим.

З Сурковим він домовлявся про звільнення українських військовополонених моряків і політв’язнів. З Козаком –займається подальшими обмінами, один з яких вже відбувся.

Єрмак супроводжував президента на міжнародних зустрічах, а також був присутній на переговорах в “нормандському форматі” в грудні минулого року в Парижі.

Крім того, Єрмак зустрічався з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

Американські ЗМІ писали, що мова на зустрічі, крім іншого, йшла про колишнього віце-президента США Джо Байдена – конкурента Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

Американський лідер нібито наполягав на публічній заяві Володимира Зеленського про те, що українські правоохоронці почнуть розслідування двох кримінальних справ – пов’язаного з компанією Burisma, в якій працював син віце-президента США Хантер Байден, і що стосується можливого втручання України в хід американських виборів 2016 року.