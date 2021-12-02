Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан звинуватив Президента України Володимира Зеленського у стеженні та спробах зламати його месенджер.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

2 грудня невідомі намагались зламати профіль Богдана у месенджері Telegram та отримати доступ до листувань.

Ексголова ОП додав знімок з екрана цього месенджера, де відбивається інформація щодо неодноразового надходження кодів доступу з метою зламу.

Він звинуватив у таких діях Президента Володимира Зеленського та голову СБУ Івана Баканова.

“Вовчику (Президент України Володимир Зеленський – ред.), що ти хочеш почитати??? Скажи, я тобі сам покажу. Ваня (голова СБУ Іван Баканов – ред.), тебе скоро звільнять, просто попроси письмовий наказ, а то потім скажуть, що цього не було! І ще хлопці, хотів Вам сказати… Ви казково тупі”, – повідомив Богдан.

Також він додав, що безпосереднім виконавцем була СБУ та “начальник управління Левченко”.

“Ps. Займалося СБ, Левченко прізвище начальника управління”, – додав Богдан.

Під цей опис підходить лише Левченко Сергій Михайлович, начальник департаменту військової контррозвідки СБУ.