Андрій Антоненко повінчався зі своєю дружиною Світланою Антоненко у Михайлівському соборі.

Сьогодні, 10 вересня, Андрій Антоненко (Riffmaster) повінчався зі своєю дружиною Світланою. Церемонія відбулася у Михайлівському соборі в Києві.

Про це повідомляє видання Watchers.Media.

Подружжя вирішило взяти церковний шлюб на 15 році спільного життя як свідчення “другого кохання”, яке вони зараз переживають.

Адвокат обвинуваченого у “Справі Шеремета” Андрія Антоненка Дмитро Круговий повідомив, що суд надав дозвіл Антоненку тимчасово залишити місце відбування цілодобового домашнього арешту.