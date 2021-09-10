Сьогодні, 10 вересня, Андрій Антоненко (Riffmaster) повінчався зі своєю дружиною Світланою. Церемонія відбулася у Михайлівському соборі в Києві.
Про це повідомляє видання Watchers.Media.
Подружжя вирішило взяти церковний шлюб на 15 році спільного життя як свідчення “другого кохання”, яке вони зараз переживають.
Адвокат обвинуваченого у “Справі Шеремета” Андрія Антоненка Дмитро Круговий повідомив, що суд надав дозвіл Антоненку тимчасово залишити місце відбування цілодобового домашнього арешту.
- Фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко (Riffmaster) та Яна Дугарь возз’єдналися у День Незалежності України.
- Юлія Кузьменко слідом за Яною Дугарь заявила про стеження за нею.
- Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу ветерану та музиканту Андрію Антоненку до жовтня.