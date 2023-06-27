Джерело: пресслужба ФК “Динамо”

“До футбольного клубу “Динамо” повернувся Андрій Ярмоленко, знаменитий гравець “біло-синіх”, який виступав за наш клуб з 2006 по 2017 роки”, – йдеться у дописі.

Як повідомляється, новий контракт Андрія з “Динамо” розрахований на 2 роки.

У пресслужбі відзначили, що в складі основної команди “Динамо” Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської “Ворскли”.

“За майже десять років перетворився на справжнього лідера та капітана “Динамо”, тричі завоювавши з киянами чемпіонство, двічі – Кубок України та тричі – Суперкубок. Неодноразово визнавався найкращим гравцем сезону вболівальниками “Динамо”, а також футболістом року в Україні за версією різних видань”, – мовиться у повідомленні.

За цей період в “Динамо” Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах (228 – УПЛ, 44 – Ліга Європи, 36 – Ліга чемпіонів, 27 – Кубок України, 6 – Суперкубок України), забивши в них 137 голів (99 – в УПЛ, 12 – у ЛЄ, 7 – у ЛЧ, 19 – у КУ).

Зазначається, що Ярмоленко є лідером серед гвардійців збірної України за всі часи. На його рахунку нині 115 матчів у складі національної команди.

У серпні 2017 року “Динамо” домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську “Борусію”. За рік він перейшов до лондонського “Вест Гема”, де провів 4 сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ “Аль-Айн”, контракт з яким завершився цього літа.

“У “Динамо” Андрій повертається у статусі вільного агента, вирішивши виступати в рідній країні у важкі для неї воєнні часи”, – наголосили в клубі.