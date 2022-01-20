Відповідна заява опублікована на сайті ОП.
Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам”, — наголосив Єрмак.
Керівник ОП додав, що Україна не залишається на самоті, адже владі залучилася підтримкою країн Європи та США. Зокрема, нагадав про візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена, назвавши зустріч предметною та змістовною.
Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки”, — ствердив керівник Офісу Президента.
Пізніше Єрмак обговорив підготовка до зустрічі з політичними радниками лідерів країн – учасниць Нормандського формату, яка має відбутися до кінця січня.
- Нагадаємо, що Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив думку, що протистояння Заходу з Росією матиме далекосяжні наслідки для глобальних норм.
- Також до Києва 17 грудня прибула двопартійна делегація Конгресу США. Американські сенатори зустрілися з главою МЗС Дмитром Кулебою, щоб висловити підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
- Раніше колишній Прем’єр-міністр Швеції, нині політичний діяч та дипломат Карл Більдт зазначив, що Президент України Володимир Зеленський зосереджений на арешті п’ятого президента України та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка більше ніж на об’єднанні України проти російської загрози.
- Депутатки Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель і Раса Юкнявічене виклали журналістам своє ставлення до кримінального провадження проти п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- Відомо, що американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.