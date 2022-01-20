Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ заявив, що українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні Сили були готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.

Відповідна заява опублікована на сайті ОП.

Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам”, — наголосив Єрмак.

Керівник ОП додав, що Україна не залишається на самоті, адже владі залучилася підтримкою країн Європи та США. Зокрема, нагадав про візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена, назвавши зустріч предметною та змістовною.

Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки”, — ствердив керівник Офісу Президента.

Пізніше Єрмак обговорив підготовка до зустрічі з політичними радниками лідерів країн – учасниць Нормандського формату, яка має відбутися до кінця січня.