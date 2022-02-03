Про це голова ОПУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Андрія Єрмака вірус COVID-19 залишається дуже підступною хворобою.
“Сьогодні отримав позитивний тест на коронавірус. Вкрай невчасно. Проте продовжую працювати”, – написав керівник ОПУ.
Єрмак додав, що наступний тиждень буде надзвичайно важливим, тому він зробить все, аби максимально швидко побороти захворювання і закликав усіх берегти себе.
Варто зазначити, що Україна зараз проходить чергову хвилю пандемії COVID-19. Чи не щоденно фіксують нові рекорди за кількістю інфікованих. До прикладу вчора, 2 лютого, офіційно підтверджено 39 620 нових випадків захворювання, що також стало рекордним приростом.
- Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що одужав після коронавірусу. Голова парламенту боровся з COVID-19 з 6 січня.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко, який вдруге захворів на COVID-19 від початку епідемії в Україні, тиждень тому одужав та поділився досвідом подолання вірусу штаму Omicron.