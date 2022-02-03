Очільник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Як зазначив Єрмак, для нього захворювання стало "вкрай невчасним".

Про це голова ОПУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрія Єрмака вірус COVID-19 залишається дуже підступною хворобою.

“Сьогодні отримав позитивний тест на коронавірус. Вкрай невчасно. Проте продовжую працювати”, – написав керівник ОПУ.

Єрмак додав, що наступний тиждень буде надзвичайно важливим, тому він зробить все, аби максимально швидко побороти захворювання і закликав усіх берегти себе.

Варто зазначити, що Україна зараз проходить чергову хвилю пандемії COVID-19. Чи не щоденно фіксують нові рекорди за кількістю інфікованих. До прикладу вчора, 2 лютого, офіційно підтверджено 39 620 нових випадків захворювання, що також стало рекордним приростом.