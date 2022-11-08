Казка-роман українського письменника "Сірі бджоли" відзначено Національною літературною премією Медічі. Автора нагородили престижною літературною нагородою за те, що "йому вдалося розповісти трагедію України через казку, в якій ніжність пробивається між жорстокістю і трагедією".

Про це повідомляє французьке видання Le Point.

Роман опублікували у 2018 році у видавництві “Фоліо”. Події розгортаються під час війни на Донбасі.

Герой книги Сергій — пасічник, який живе в “сірій зоні” на сході країни, між двома лініями фронту. Разом зі своїм давнім ворогом Пашкою, Сергій є останніми жителями свого села. Виживання є рудиментарним, без електрики, перемежовується звуками гармат.

До одного пенсіонера заходять в гості українські військові, до іншого — сепаратисти. Коли приходить весна, Сергій вирішує завантажити свої дорогоцінні вулики до кузова своєї старої автівки, щоб згодом “у меду не було присмаку війни”.

Починаючи з “Пінгвіна”, опублікованого в 1996 році, Андрій Курков завдяки численним книгам зарекомендував себе як один із найвідоміших у всьому світі авторів українського літературного середовища. Розповісти про трагедію України через казку, в якій ніжність прокладає шлях між жорстокістю і трагедією: такі амбіції цих “Сірих Бджіл”, пише французьке видання.

Довідка. Андрій Курков — український письменник та кіносценарист. Автор 13 романів та 5 книг для дітей, сценаріїв понад 20 художніх та документальних фільмів. Найпопулярніший роман — “Пікнік на льоду” (“Пінгвін”) — продано в Україні тиражем 150 тисяч примірників. Книги Куркова перекладено 36 мовами світу.

Премія Медічі — літературна премія, створена у Франції 1958 року. Засновник премії, драматург, поет і прозаїк Жан-П’єр Жироду, вважав, що Гонкурівська премія та Велика премія Французької академії незаслужено обходять стороною авангардних письменників.

Премія Медічі спочатку орієнтувалася на представників школи “нового роману”. Пізніше коло авторів розширилося, проте умова вручення залишилася незмінною: премія присуджується “автору роману чи оповідання, ім’я якого ще не відоме широкому колу читачів, але який має безперечний оригінальний талант”.

З 1970 року Премія Медічі вручається також за найкращий закордонний твір, а з 1985-го — за есеїстику.