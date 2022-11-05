Український футболіст та тренер Андрій Шевченко у межах проєкту UNITED24 допоможе зібрати кошти на відбудову футбольного стадіону в Ірпені, який було зруйновано під час російської окупації.

Про це повідомили координаторка UNITED24 Ярослава Гресь та Андрій Шевченко.

За словами Ярослави Гресь, відбудова стадіону стане першим проєктом United24 у напрямку “Відбудова”.

“Я говорила, як нам пощастило з амбасадором, так? Здається, вже мільйон разів. Тож скажу мільйон перший”, – написала вона.

Ярослава поділилась історією, як наприкінці серпня разом з Андрієм Шевченком вони відвідали стадіон в Ірпені.

“Андрій проходить крізь зруйновані російськими снарядами трибуни, коридорами, усіяними склом та бетоном, і опиняється на полі, посеред якого чорніє велика воронка. А довкола бігають з м’ячем діти. “Я не можу це залишити просто так, — каже він мені. — Я маю щось придумати для цих дітей, щоб вони не втратили футбол, а футбол не втратив їх”. Для початку він грає з ними, і вчить, і ставить автографи на всьому, що тільки знаходиться. Це найщасливіші миті за весь приїзд”, – пригадала вона.

Вже через тиждень Андрій Шевченко подзвонив Ярославі та повідомив, що для відбудови стадіону варто залучити футбольну спільноту та бізнесменів. Тоді ж Шевченко розповів, що 150 000 євро для відбудови виділить італійський футбольний клуб “Мілан”.

Загалом же на відбудову необхідно 600 000 євро.

“Я кажу: “Давай половину зберемо через футбольну спільноту, а половину донатами. Ні, — відповідає він. — Не треба обтяжувати людей, вони і так постійно донатять. Я знайду. Я тобі обіцяю”. Андрій Шевченко, пишаюся знати тебе і розділяти з тобою цей шлях. Дякую”, – резюмувала Ярослава Гресь.

Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook також повідомив про відбудову стадіону.

“Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов’язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу “Мілан”! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!”, – написав він.