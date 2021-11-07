Андрій Шевченко очолив італійський клуб «Дженоа»

Про це йдеться у заяві клубу в Twitter.

“Андрій Шевченко – новий тренер “Дженоа”. Раді вітати, містере”, – повідомила пресслужба клубу.

На сайті клубу уточнили, що Шевченко буде очолювати “Дженоа” до 30 червня 2024 року. Це передбачено у контракті, що підписав Шевченко з “Дженоа”.

“CFC “Дженоа” та 777 Partners тепло вітають пана Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії”, – зазначили на сайті клубу.

Донедавна Шевченко був очільником збірної України.