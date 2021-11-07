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Андрій Шевченко очолив італійський клуб «Дженоа»

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

Неділя, 7 листопада 2021, 15:59

Про це йдеться у заяві клубу в Twitter.

“Андрій Шевченко – новий тренер “Дженоа”. Раді вітати, містере”, – повідомила пресслужба клубу.

На сайті клубу уточнили, що Шевченко буде очолювати “Дженоа” до 30 червня 2024 року. Це передбачено у контракті, що підписав Шевченко з “Дженоа”.

“CFC “Дженоа” та 777 Partners тепло вітають пана Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії”, – зазначили на сайті клубу.

Донедавна Шевченко був очільником збірної України. 

  • 1 серпня Андрій Шевченко — головний тренер національної збірної команди України з футболу, якою керує Українська асоціація футболу, — заявив про закінчення контракту і подякував команді.
  • Як відомо, Андрій Шевченко вивів Україну до чвертьфіналу “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.
Теги: Андрій Шевченко, Дженоа, футбол

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