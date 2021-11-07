Андрій Шевченко очолив італійський клуб «Дженоа»

Про це йдеться у заяві клубу в Twitter.
“Андрій Шевченко – новий тренер “Дженоа”. Раді вітати, містере”, – повідомила пресслужба клубу.
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
На сайті клубу уточнили, що Шевченко буде очолювати “Дженоа” до 30 червня 2024 року. Це передбачено у контракті, що підписав Шевченко з “Дженоа”.
“CFC “Дженоа” та 777 Partners тепло вітають пана Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії”, – зазначили на сайті клубу.
Донедавна Шевченко був очільником збірної України.
- 1 серпня Андрій Шевченко — головний тренер національної збірної команди України з футболу, якою керує Українська асоціація футболу, — заявив про закінчення контракту і подякував команді.
- Як відомо, Андрій Шевченко вивів Україну до чвертьфіналу “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.