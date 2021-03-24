Відео конференції опублікувала Українська асоціація футболу.
Пресконференція була присвячена сьогоднішньому матчу відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 проти збірної Франції.
На початку конференції Шевченко почав виступ українською мовою та пообіцяв робити це і в майбутньому.
“Доброго дня. Я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Я із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому”, – наголосив Шевченко.
(На відео – з 2:00)
Варто зазначити, що 24 березня збірна України в рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу 2022 року проведе матч із командою Франції.
Матч відбудеться в Сен-Дені на стадіоні “Стад де Франс” о 21:45 за київським часом.
- Раніше український футболіст Андрій Шевченко увійшов до рейтингу кращих нападаючих в історії футбольної Ліги чемпіонів по співвідношенню кількості проведених зустрічей і забитих м’ячів.