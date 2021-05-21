Користувачі з України з пристроями на Android отримали змогу користуватися додатком аудіосоцмережі Clubhouse.

Про це повідомляють #Букви.

Так, додаток Clubhouse від Alpha Exploration Co. став доступний в Google Play. Тепер користувачі з України мають змогу знайти його під час пошуку та завантажити.

Реєстрація у Clubhouse досі можлива тільки за запрошенням вже наявного користувача.

Водночас користувачі скаржаться на те, що додаток не працює:

Нагадаємо, аудіосоцмережу Clubhouse було запущено в березні 2020 року. З того часу сервіс працював виключно через додаток для iOS. У кінці лютого творці голосової соцмережі Clubhouse взялися за розробку Android-версії програми. 9 травня Android-додаток був випущений, але залишався доступним лише у США. Компанія анонсувала, що незабаром ним зможуть користуватися і в інших країнах.