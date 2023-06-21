Анджеліна Джолі поширила фото з Бучі та наслідків російського підриву Каховської ГЕС до Дня біженців

Джерело: Анджеліна Джолі в Instagram.

За ініціативи Організації Об’єднаних Націй щороку 20 червня світ відзначає Всесвітній день біженців. Анджеліна Джолі поширила кадри села Афанасіївка на Миколаївщині, що потерпало від підриву Каховського водосховища.

“Біженці – це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все, вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на землі. Вони заслуговують нашої поваги”, — підписала Джолі.

Американська акторка закликала вшанувати всіх людей, які вимушено стали переселенцями.

“У цей день, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб подумати про понад 100 мільйонів людей, які живуть переміщеними особами. Десятки мільйонів дітей. Усі мої друзі, які є біженцями. Я маю честь знати вас і шаную вас сьогодні і щодня”, – додала голлівудська зірка.

Обліковий запис акторки в Instagram налічує 14,5 млн підписників.