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Анджеліна Джолі поширила фото з Бучі та наслідків російського підриву Каховської ГЕС до Дня біженців

Амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ та зірка Голлівуду Анджеліна Джолі до Дня біженців привернула увагу до російсько-української війни. Акторка поширила фото з Бучі та наслідків російського підриву Каховської ГЕС.

Середа, 21 червня 2023, 16:43
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Фото: Instagram Анджеліни Джолі

Джерело: Анджеліна Джолі в Instagram.

За ініціативи Організації Об’єднаних Націй щороку 20 червня світ відзначає Всесвітній день біженців. Анджеліна Джолі поширила кадри села Афанасіївка на Миколаївщині, що потерпало від підриву Каховського водосховища.

“Біженці – це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все, вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на землі. Вони заслуговують нашої поваги”, — підписала Джолі.

Американська акторка закликала вшанувати всіх людей, які вимушено стали переселенцями.

Фото: Instagram Анджеліни Джолі

“У цей день, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб подумати про понад 100 мільйонів людей, які живуть переміщеними особами. Десятки мільйонів дітей. Усі мої друзі, які є біженцями. Я маю честь знати вас і шаную вас сьогодні і щодня”, – додала голлівудська зірка.

Обліковий запис акторки в Instagram налічує 14,5 млн підписників.

Фото: Instagram Анджеліни Джолі

Теги: Анджеліна Джолі, біженці, вимушені переселенці, Каховська ГЕС, переселенці, підрив Каховської ГЕС, російсько-українська війна, США

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