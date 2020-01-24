Відома американська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі стане продюсером шоу для дітей на британському каналі ВВС про те, як відрізнити фейкові новини від справжніх.

Про це повідомляє видання Variety.

Джолі буде створювати програму спільно з освітньою ініціативою Microsoft Education.

Півгодинне шоу буде називатися ВВС My World (“Мій світ”) і виходитиме щонеділі на каналі міжнародних новин ВВС World News. Також передачу можна буде подивитися на YouTube. Зміст шоу будуть переводити 42 мовами. Кожна трансляція супроводжуватиметься навчальним сегментом.

Проєкт націлений на підлітків старше 13 років. Шоу покликане допомогти молоді навчитися користуватися різними джерелами інформації в Мережі, сформувати навички критичного мислення, а також навчитися розпізнавати фейкові новини.

Джолі, яка виховує 6 дітей, висловила впевненість, що шоу стане актуальним для сучасних підлітків.

“Як мама я щаслива, що можу приєднатися до такого проєкту… Я сподіваюся, що він допоможе дітям знайти інформацію та інструменти, необхідні для того, щоб розібратися у важливих для них питаннях”, – зазначила актриса.

Ведучими програми стануть Радзі Чіньянганья і Номіа Ікбал. Чіньянганья зараз працює на спортивному каналі ВВС, а раніше вів дитячу передачу “Blue Peter”. Ікбал веде шоу про культуру і мистецтво “Big Debate”.