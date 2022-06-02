Під час візиту американської акторки Анджеліни Джолі до Львова їй подарували каблучку від українського виробника.

Про це повідомив хмельницький ювелірний завод “ОНІКС” в Instagram.

Відомо, що під час візиту амбасадорки доброї волі Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців Анджеліни Джолі до Львову у квітні їй подарували каблучку із мапою України. Актриса одразу ж надягла її на безіменний палець. Як з’ясувалося пізніше, цю каблучку виготовили українські майстри.

Слід зазначити, що у Львові Джолі зустрілася із постраждалими внаслідок російських обстрілів дітьми. Акторка також відвідала одну зі шкіл-інтернатів та поспілкувалася із волонтерами, що надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.