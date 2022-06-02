Про це повідомив хмельницький ювелірний завод “ОНІКС” в Instagram.
Відомо, що під час візиту амбасадорки доброї волі Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців Анджеліни Джолі до Львову у квітні їй подарували каблучку із мапою України. Актриса одразу ж надягла її на безіменний палець. Як з’ясувалося пізніше, цю каблучку виготовили українські майстри.
Слід зазначити, що у Львові Джолі зустрілася із постраждалими внаслідок російських обстрілів дітьми. Акторка також відвідала одну зі шкіл-інтернатів та поспілкувалася із волонтерами, що надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.
- Раніше повідомлялося, що у Львові Анджеліна Джолі відвідала дітей, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
- Також маленька дівчинка у Львові показала Джолі уламок від російської ракети.