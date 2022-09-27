Про це йдеться в повідомленні міноборони Великої Британії у Twitter.
Розвідники зазначають, що існує реальна можливість, що президент РФ Володимир Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації. Водночас в оборонному відомстві нагадали. що псевдореферендуми, які відбуваються на цих територіях, мають завершитися сьогодні, 27 вересня.
Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання так званої “спеціальної військової операції” та консолідує патріотичну підтримку війни.
Втім, це прагнення, ймовірно, буде підірване зростанням внутрішньої обізнаності про нещодавні невдачі РФ на фронті й значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль намагатиметься анексувати території чотирьох українських областей (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська) до або ж незадовго після 1 жовтня, коли у Росії стартує осінній призов. Таким чином Росія намагатиметься “узаконити” призов українських громадян для війни проти України.
- Російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.
- На військові бази Росії почали надходити перші частини призваних в межах ініціативи часткової мобілізації президента РФ Володимира Путіна.