Анексія окупованих територій України за результатами "головування" на псевдореферендумах не дасть російському керівництву бажаного результату.

Про це йдеться в повідомленні міноборони Великої Британії у Twitter.

Розвідники зазначають, що існує реальна можливість, що президент РФ Володимир Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації. Водночас в оборонному відомстві нагадали. що псевдореферендуми, які відбуваються на цих територіях, мають завершитися сьогодні, 27 вересня.

Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання так званої “спеціальної військової операції” та консолідує патріотичну підтримку війни.

Втім, це прагнення, ймовірно, буде підірване зростанням внутрішньої обізнаності про нещодавні невдачі РФ на фронті й значним занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.