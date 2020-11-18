Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_інфо”.
“Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів у будь-яке відділення інтенсивної терапії”, – сказав Дубров.
Він зауважив, що “рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу”.
“Думаю, що одна доба або декілька годин роботи у реанімації із пацієнтами COVID-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Декілька годин роботи у такому відділенні, і я думаю, що “атеїзм ковідний” пройде дуже швидко. І велике прохання до “атеїстів COVID-19″: мабуть, не звертайтеся за допомогою до медичного персоналу, а просто вмирайте вдома… синіючи. Якщо ви не вірите у COVID-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів”, – наголосив він.
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