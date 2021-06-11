В адміністрації президента США Джо Байдена повідомили про те, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель 15 липня завітає з першим офіційним візитом до Білого дому.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Це буде перший візит Меркель до США за адміністрації Байдена та, ймовірно, останній за час роботи канцлеркою. Як відомо, Меркель не балотуватиметься на п’ятий термін. У вересні в Німеччині відбудуться чергові вибори канцлера.

Ангела Меркель працювали із чотирма американськими президентами – Джорджем Бушем, Бараком Обамою, Дональдом Трампом й Джо Байденом.

Під час запланованого на 15 липня візиту, Меркель та Байден обговорюватимуть ряд важливих питань, черед яких – проєкт “Північний потік – 2” та боротьби з можливими пандеміями.

“Візит канцлерки Меркель підтвердить глибокий двосторонній зв’язок між США та Німеччиною… Лідери обговорюватимуть питання щодо подальшої тісної співпраці. Зокрема, щодо протидії пандемії коронавірусу, запобігання змін клімату, спільну роботу у сфері економічного процвітання та міжнародної безпеки… на основі спільних демократичних цінностей”, – повідомили в адміністрації Байдена.

До цього Байден розмовляв з Меркель телефоном, а також зустрівся під час саміту “Великої сімки” в Корнуолі (Велика Британія).