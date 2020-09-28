Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування в німецькій клініці "Шаріте".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Der Spiegel.

Видання вважає, що таким чином Меркель підкреслила “солідарність німецького уряду з Навальний”.

За їхньою інформацією, візит відбувався в умовах найсуворішої таємності і це є ще однією ознакою того, що Меркель серйозно ставиться до справи Навального і не має наміру залишати його без уваги.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.