Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про термінове введення нового локдауну в Англії. Раніше у країні виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який є більш агресивним та заразним.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У понеділок ввечері Джонсон оголосив, що в Англії введено новий локдаун через коронавірус. Він розпочнеться вже опівночі вівторка. Прем’єр-міністр закликав людей негайно слідувати новими правилами і залишатися дома.

Нові правила локдауну в Англії:

Самоізоляція . Люди не можуть залишати свої будинки, за винятком певних причин, які є такими ж як у березні минулого року. До них відносяться основні медичні потреби, покупка харчових продуктів, фізичні вправи, робота (для тих, хто не може працювати з дому).

. Люди не можуть залишати свої будинки, за винятком певних причин, які є такими ж як у березні минулого року. До них відносяться основні медичні потреби, покупка харчових продуктів, фізичні вправи, робота (для тих, хто не може працювати з дому). Освітній процес. Всі школи і коледжі будуть закриті для більшості учнів з вівторка з дистанційним навчанням до половини семестру в лютому. Дитячі садки залишаться відкритими. Іспити влітку скасовано. Студенти не повинні повертатися в кампуси після канікул і мають навчатися онлайн.

Всі школи і коледжі будуть закриті для більшості учнів з вівторка з дистанційним навчанням до половини семестру в лютому. Дитячі садки залишаться відкритими. Іспити влітку скасовано. Студенти не повинні повертатися в кампуси після канікул і мають навчатися онлайн. Робота закладів харчування. Ресторани можуть продовжувати пропонувати доставку їжі, але алкоголь на винос буде заборонений.

Ресторани можуть продовжувати пропонувати доставку їжі, але алкоголь на винос буде заборонений. Спорт. Відкриті спортивні майданчики, такі як поля для гольфу, тенісні корти та спортивні зали, повинні закритися. Тренування з командних видів спорту заборонені, виключення — елітні види спорту, такі як футбол Прем’єр-ліги.

Шотландія раніше видала наказ сидіти вдома і разом з Уельсом закрила класи для більшості учнів. Влада Північної Ірландії також збереться, щоб обговорити можливі нові заходи.

Зауважимо, станом на 4 січня Велика Британія на 5 місці в світі за кількістю виявлених випадків зараження коронавірус. За останню добу у країні діагноз підтвердили у майже 59 тисяч осіб.