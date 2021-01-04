Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У понеділок ввечері Джонсон оголосив, що в Англії введено новий локдаун через коронавірус. Він розпочнеться вже опівночі вівторка. Прем’єр-міністр закликав людей негайно слідувати новими правилами і залишатися дома.

Нові правила локдауну в Англії:

  • Самоізоляція. Люди не можуть залишати свої будинки, за винятком певних причин, які є такими ж як у березні минулого року. До них відносяться основні медичні потреби, покупка харчових продуктів, фізичні вправи, робота (для тих, хто не може працювати з дому).
  • Освітній процес. Всі школи і коледжі будуть закриті для більшості учнів з вівторка з дистанційним навчанням до половини семестру в лютому. Дитячі садки залишаться відкритими. Іспити влітку скасовано. Студенти не повинні повертатися в кампуси після канікул і мають навчатися онлайн.
  • Робота закладів харчування. Ресторани можуть продовжувати пропонувати доставку їжі, але алкоголь на винос буде заборонений.
  • Спорт. Відкриті спортивні майданчики, такі як поля для гольфу, тенісні корти та спортивні зали, повинні закритися. Тренування з командних видів спорту заборонені, виключення —  елітні види спорту, такі як футбол Прем’єр-ліги.

Шотландія раніше видала наказ сидіти вдома і разом з Уельсом закрила класи для більшості учнів. Влада Північної Ірландії також збереться, щоб обговорити можливі нові заходи.

Зауважимо, станом на 4 січня Велика Британія на 5 місці в світі за кількістю виявлених випадків зараження коронавірус. За останню добу у країні діагноз підтвердили у майже 59 тисяч осіб.