Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У понеділок ввечері Джонсон оголосив, що в Англії введено новий локдаун через коронавірус. Він розпочнеться вже опівночі вівторка. Прем’єр-міністр закликав людей негайно слідувати новими правилами і залишатися дома.
Нові правила локдауну в Англії:
- Самоізоляція. Люди не можуть залишати свої будинки, за винятком певних причин, які є такими ж як у березні минулого року. До них відносяться основні медичні потреби, покупка харчових продуктів, фізичні вправи, робота (для тих, хто не може працювати з дому).
- Освітній процес. Всі школи і коледжі будуть закриті для більшості учнів з вівторка з дистанційним навчанням до половини семестру в лютому. Дитячі садки залишаться відкритими. Іспити влітку скасовано. Студенти не повинні повертатися в кампуси після канікул і мають навчатися онлайн.
- Робота закладів харчування. Ресторани можуть продовжувати пропонувати доставку їжі, але алкоголь на винос буде заборонений.
- Спорт. Відкриті спортивні майданчики, такі як поля для гольфу, тенісні корти та спортивні зали, повинні закритися. Тренування з командних видів спорту заборонені, виключення — елітні види спорту, такі як футбол Прем’єр-ліги.
Шотландія раніше видала наказ сидіти вдома і разом з Уельсом закрила класи для більшості учнів. Влада Північної Ірландії також збереться, щоб обговорити можливі нові заходи.
Зауважимо, станом на 4 січня Велика Британія на 5 місці в світі за кількістю виявлених випадків зараження коронавірус. За останню добу у країні діагноз підтвердили у майже 59 тисяч осіб.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Вчені підтвердили, що цей штам є значно агресивнішим та заразнішим, ніж попередні версії вірусу.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
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- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
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