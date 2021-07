Про це повідомлють #Букви.

Матч проходив на лондонському “Вемблі”. Проте, це не завадило Данії відкрити рахунок у зустрічі. На 30-й хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник Міккель Дамсгор. Данець майстерно виконав штрафний удар, поклавши м’яч у верхній кут воріт.

Скандинави забили й другий гол. Але цього разу – в свої ворота. Сака прострілив у штрафний майданчик, а капітан К’яєр, намагаючись затримати м’яч, який йшов на Стерлінга, по інерції відправив його у ворота – 1:1.

В основний час команди більше не забивали. Тому довелось грати додатковий тайм. Два екстра-тайми по 15 хвилин. В овертаймі Англія виявилась сильнішою за суперника. На 104-й хвилині данський захисник порушив правила на Рахіму Стерлінгу, а арбітр призначив пенальті.

Форвард Гаррі Кейн не зумів реалізувати пенальті, Каспер Шмейхель відбив удар, але не зафіксував м’яч у своїх воротах, що дозволило нападнику вдало зіграти на добиванні і відправити м’яч у сітку воріт.

Фінал пройде 11 липня на лондонському “Вемблі”. Збірна Англії зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.

