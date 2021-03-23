Жителям Англії, які намагаються виїхати за кордон без поважної причини, загрожуватиме штраф у розмірі 5000 фунтів.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Цей штраф прописали у законі щодо боротьби з коронавірусом, за який депутати Парламенту проголосують у четвер. А почне діяти він з наступного тижня

В даний час закордонні поїздки на відпочинок заборонені законом, який тепер буде підкріплений штрафом.

Найбільш ранні дати, коли жителі Англії можуть виїхати за кордон на відпочинок, буде 17 травня.

Однак чергова хвиля випадків захворювання коронавірусом у континентальній Європі, а також повільний процес вакцинації по всій Європі поставили під сумнів поновлення закордонних поїздок.

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Міністр британського уряду, лорд Бетелл, заявив, що Велика Британія може внести “всіх наших європейських сусідів в “червоний список” країн. Людям з цих країн на даний час заборонено їздити до Великої Британії, за винятком британських громадян і людей, які зазвичай проживають у Великій Британії. Але ці дві групи повинні будуть забезпечити собі двотижневий карантин у готелі.

Що стосується поїздок за кордон, то будь-хто, хто виїжджає, повинен заповнити форму, вказавши поважну причину для виїзду з країни, наприклад навчання, робота або догляд за дітьми.

Заборона на поїздки в Англію не поширюється на тих, хто їде в або із загальної зони подорожей Нормандських островів, острова Мен і Республіки Ірландія, якщо тільки це не кінцевий пункт призначення.

Жителі Шотландії та Уельсу зможуть поїхати у відпустку за кордон, як і в Англії, – 17 травня, в той час як Північна Ірландія ще не оголосила про свої плани.