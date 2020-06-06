Про це повідомили на офіційному сайті.
Першими відбудуться перенесені матчі 28 туру.
Так, 17 червня, відбудеться відразу ж кілька ігор. Зустрінуться “Астон Вілла” і “Шеффілд Юнайтед”, а також “Манчестер Сіті” і “Арсенал”.
19 червня відбудеться гра “Норвіча” і “Саутгемптона”.
Також в повідомленні вказали, що всі матчі до кінця чемпіонату 2019/2020 пройдуть без глядачів.
Варто зазначити, що ігри Англійської футбольної Прем’єр-ліги були скасовані 13 березня.
- Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що Міністерство охорони здоров’я дозволило відновити чемпіонат вже 30 травня.